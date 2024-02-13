جنوب أفريقيا تعتزم نشر 2900 جندي لمحاربة الجماعات المسلحة في شرق الكونغو

قال مكتب رئيس جنوب أفريقيا في بيان يوم الاثنين إن جنوب أفريقيا سترسل 2900 جندي في إطار مساهمتها في قوة مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) المنتشرة للتصدي للجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وقال البيان إن النشر لمدة عام سيغطي الفترة بين 15 ديسمبر 2023 و15 ديسمبر 2024، وسيتكلف حوالي 2 مليار راند (105.75 مليون دولار).

ووافقت مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) المكونة من 16 عضوا على مهمة شرق الكونغو في مايو من العام الماضي لمساعدة الكونغو، أكبر مورد للكوبالت في العالم وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا، على معالجة عدم الاستقرار وتدهور الأمن في المنطقة الشرقية المضطربة.

وأدت الصراعات المستمرة منذ عقود في شرق الكونغو بين عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة المتنافسة على الأراضي والموارد إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من 7 ملايين.

تتمتع قوة SADC بتفويض هجومي لدعم جيش الكونغو في قتال الجماعات المسلحة. وستضم قوات من مالاوي وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

ويأتي هذا الانتشار في الوقت الذي تقاتل فيه الكونغو متمردي حركة 23 مارس بقيادة التوتسي الذين تهدد هجماتهم وتقدمهم في الأيام الأخيرة غوما عاصمة مقاطعة شمال كيفو.