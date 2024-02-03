نائبة فرنسية توجه الشكر لمصر على جهودها من أجل غزة

وجهت ألما دوفور، عضو البرلمان الفرنسي عن السين البحرية، خلال مشاركتها بمؤتمر صحفي في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، شكرها للسلطات المصرية التي سهلت قدومهم لمصر وكذلك إلى رفح، إضافة إلى تقديم الشكر للسفارة الفرنسية بالقاهرة على دعمها المتواصل.

وأشارت إلى وجودها برفقة زملائها البرلمانيون والمنتمين إلى نفس الحزب، في القاهرة للتوجه إلى رفح لإظهار الجانب الطارئ وإلهام وإرساء السلام وللقول إن العنف لا يمكن يرد عليه.

وأدانت استخدام إسرائيل 25 ألف طن من القذائف ضد الشعب الفلسطيني، الذي أصبح محاصرا تحت آلاف الأطنان من القذائف.

وتابعت: هذه الأرقام الضخمة للمفقودين والشهداء والمصابين لأناس لديهم أسماء وحياة، ولو أردنا أن نذكرهم لأصبحنا بحاجة إلى أسابيع وأشهر لنذكر كل هؤلاء الضحايا، فنحن هنا لنعرب عن تعاطفنا مع هذه الأسر الملكومة والتي لا تستطيع أن تأخذ عزاء أبنائها ونحن نتعاطف مع كل هذه العائلات.

وشددت: نحن هنا نمثل الشعب الفرنسي بأكمله وأتينا لنقل أصوات الشعب الفرنسي بأكمله والذي يتظاهر يوميا وتحديدا في العاصمة باريس لدعم الشعب الفلسطيني وكذلك المقاطعات الفرنسية الصغرى، ودورنا هو أن سنكون بمثابة حامل أصوات كل من تعالت أصواتهم لدعم غزة وسنحمل أصواتهم غدا إلى رفح للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

واستكملت: أخيرا نحن نمثل الجمهورية الفرنسية لتكرار شعار "الحرية والإخاء والمساواة "، وذلك للتعبير عن شعورنا تجاه الفلسطينيين ودعمهم، وكذلك لتوجيه رسالة وإشادة بالمرأة الفرنسية تحديدا ودعمها وشكرها على صبرها لكل ما تعانيه من فقد للأهل والوطن.

كما نشدد على ضرورة العمل السريع على وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وكذلك وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، كما نعرب عن احترامنا للشعب الفلسطيني ودعمنا لمنظمة الأونروا، مطالبين بضرورة استمرار عملها الإنساني.

وأكدت أنهم مستمرون في عملهم لضرورة وقف إطلاق النار، وأنهم مستمرون حتى بعد انتهاء الزيارة، ولن نتوقف بعد عودتنا لفرنسا، وسنواصل عملنا من خلال مجموعة الصداقة الفرنسية.