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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية

روسيا
روسيا

ذكرت "وكالة تاس" اليوم الأحد أنه تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس المقبل.

وقالت الوكالة إن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتين، المتوقع فوزه، وثلاثة سياسيين يؤيدون جميعاً الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

وخلت القائمة من المرشح الروسي المناهض للحرب بوريس ناديجدين بعد أن منعته لجنة الانتخابات المركزية، الخميس الماضي، من الترشح قائلة إنها وجدت مخالفات في جمع التوقيعات المطلوبة لدعم ترشيحه.

وسجلت لجنة الانتخابات المركزية فلاديسلاف دافانكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي وعضو حزب الناس الجدد، وليونيد سلوتسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف الموالي للكرملين، ونيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي.

ومن المتوقع أن يفوز بوتين (71 سنة) بسهولة في انتخابات الشهر المقبل. واختار الرئيس الحالي خوض الانتخابات مستقلاً وليس مرشحاً لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم. ويعد بوتين الزعيم الأبرز لروسيا منذ عام 2000 ويسيطر على جميع أدوات الدولة.

وكان ناديجدين المستبعد من خوض الانتخابات قد وصف الحرب في أوكرانيا بأنها "خطأ فادح". 

وقال، الخميس، إنه سيطعن على قرار لجنة الانتخابات المركزية أمام المحكمة العليا في روسيا.

بوتين روسيا إغلاق باب الترشح

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