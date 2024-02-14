على قد فلوسك.. هواتف أندرويد للفئات محدودة الدخل بتصميم مميز

كشفت آيتيل Itel الصينية، عن مجموعتها الجديدة من أجهزة "Itel P55"، والتي تتميز بمواصفات رائعة بالنسبة لسعرها المنافس.

وتتكون تشكيلة آيتيل الجديدة التي تم إطلاقها لأول مرة في الهند، من هاتفين هما Itel P55 و Itel P55 Plus.

سعر Itel P55 و Itel P55 Plus

يصل كل من Itel P55 وItel P55 Plus في تكوين ذاكرة واحد، يأتي الطراز الأساسي بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي رام، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويتوفر في الهند مقابل سعر 7499 روبية هندية (أي ما يعادل 2.787 جنيها مصريا).

ويتميز طراز Itel P55 Plus بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت، بتكلفة 9999 روبية هندية (أي ما يعادل 3.717 جنيها مصريا).

هاتف آيتيل itel P55 Plus

مواصفات Itel P55 و Itel P55 Plus

يتميز كلا الهاتفين بشاشة مثقوبة من نوع IPS LCD، بقاس 6.6 بوصة، بدقة HD + تبلغ 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على ثقب DOT-in أعلى منتصفها، وتراكب يشبه الجزيرة الديناميكية الموجودة بهواتف آيفون والتي يوفر تحديثات الحالة ومعلومات الشحن.

هاتف آيتيل itel P55 Plus

ويعمل كلا الهاتفين itel P55، بواسطة معالج من نوع Unisoc T606، والمطور من قبل شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 12 نانومتر، وعلى صعيد البرمجيات، يقومون بتشغيل Android 13.

هاتف آيتيل itel P55 Plus

ويحتوي ثنائي itel P55، علي كاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة AI بدقة 0.08 ميجابكسل، توجد داخل جزيرة مربعة الشكل تشبه تصميم هواتف آيفون، ويتميز كلا الطرازين بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

هاتف آيتيل itel P55 Plus

وبالنسبة للقياسات الحيوية، يستخدمون مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب، ويحتوي كلا الجهازين على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 وات على هاتف itel P55 Plus، والشحن السريع بقدرة 18 وات على هاتف P55.