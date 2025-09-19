قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يتيمة الأم وسلب براءتها.. حبس قهوجي بتهمة التعدي على ابنته في الجيزة

ندى سويفى

تباشر الجهات المختصة بالجيزة تحقيقات موسعة في اتهام قهوجي بالاعتداء على ابنته القاصر وهتك عرضها في منزلهم بمنطقة الطالبية.

وأمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما لحق بها من اصابات، وقررت حبس الاب المتهم عقب اقراره بما نسب اليه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة الطالبية، من سيدة تتهم زوج شقيقتها المتوفاة بالاعتداء جنسـ.ـيًا على ابنته البالغة من العمر 14 عاما، وافقدها عذريتها داخل منزله بدائرة القسم.

نجحت الاجهزة الامنية من ضبط الاب المتهم والذي يعمل "قهوجي"، وبمواجهته بما هو منسوب اليه أقر بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

