يتيمة الأم وسلب براءتها.. حبس قهوجي بتهمة التعدي على ابنته في الجيزة

تباشر الجهات المختصة بالجيزة تحقيقات موسعة في اتهام قهوجي بالاعتداء على ابنته القاصر وهتك عرضها في منزلهم بمنطقة الطالبية.

وأمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما لحق بها من اصابات، وقررت حبس الاب المتهم عقب اقراره بما نسب اليه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة الطالبية، من سيدة تتهم زوج شقيقتها المتوفاة بالاعتداء جنسـ.ـيًا على ابنته البالغة من العمر 14 عاما، وافقدها عذريتها داخل منزله بدائرة القسم.

نجحت الاجهزة الامنية من ضبط الاب المتهم والذي يعمل "قهوجي"، وبمواجهته بما هو منسوب اليه أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.