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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ممكن تخس 4 كيلو في أسبوع..حسام موافي يكشف سر فقدان الوزن بسرعة

صدى البلد

نشر الدكتور حسام موافي استشاري الحالات الحرجة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو جديد عن طرق فقدان الوزن بنحو 4 كيلو في اسبوع.

وقال موافي في الفيديو يجب أن يتناول المريض الذي يحتاج انقاص وزنه بسرعة أن الوجبة الأولى بوقت الفجر وتكون عبارة عن 

ربع رغيف و قطعة جبن بالطماطم وكوب شاي بالحليب بدون سكر، في حالة الرغبة بتناول مشروب ساخن.

أما الوجبة الثانية تكون وقت الظهر وتكون عبارة عن فاكهة بتناول ثمرة من الفاكهة، ويفضل ألا تكون ذات قشور صعبة في الهضم، أو تأخذ وقتًا طويلًا حتى يتم هضمها.

الوجبة الثالثة في النظام الغذائي يمكن تناولها عند الساعة الرابعة عصرًا، وتتكون من ربع رغيف من الخبز، مع قطعة من البروتين الحيواني، سواء لحوم أو دجاج أو أسماك.

ويمكن الحصول على الوجبة الرابعة في الساعة السابعة مساءً، وتتكون من طبق سلطة خضراء، وربع رغيف من الخبز، مع كمية بسيطة من الأرز.

و الوجبة الخامسة تكون وقت العشاء او الساعة التاسعة مساءً، وتكون خفيفة لذا يفضل الاكتفاء بكوب زبادي مضاف إليه ملعقة من عسل النحل.

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