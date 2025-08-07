ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه وجه وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التحضيرات جارية لعقد لقاء مرتقب بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أوشاكوف، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم الاتفاق مبدئيًا على عقد اللقاء، فيما سيُعلن لاحقًا عن مكان وتاريخ انعقاده.

وأضاف أن موسكو أطلعت شركاءها الدوليين على نتائج المباحثات التي جرت بين بوتين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.



