مسئول سابق بالناتو: الأوروبيون قبلوا شراء الأسلحة الأمريكية لإرضاء ترامب

قال نيكولاس ويليامز مسؤول سابق في الناتو، إنّ الدول الأوروبية تواجه صعوبة في تفسير تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة في ما يتعلق بمواقفه المتناقضة بشأن دعم أوكرانيا والتعامل مع روسيا.

وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأوروبيين يبذلون جهوداً كبيرة لوضع أوكرانيا في أفضل موقع ممكن لمواجهة الاعتداء الروسي، لكنهم في الوقت نفسه يرغبون في أن تظل الولايات المتحدة شريكاً أساسياً في هذه الجهود.

وتابع، أنّ الأوروبيين وافقوا على صفقة معقدة طرحتها الولايات المتحدة، تقوم على شراء الأسلحة الأمريكية، في محاولة لإرضاء ترامب. ورغم أن هذا الأمر لن يغيّر من الواقع الميداني في الحرب، إلا أنه قد يسهم في تهدئة موقف ترامب تجاه حلفائه الأوروبيين.

وواصل: "ما يقوم به ترامب حالياً يتناقض مع بعضه البعض، فهو ينقل المسؤولية إلى الأوروبيين، ثم يسعى في الوقت ذاته إلى ادعاء تحقيق السلام والانتصار فيه".

وفي رده على سؤال حول مدى شعور الأوروبيين بالضغط من واشنطن، خصوصاً من ترامب، أوضح ويليامز أن الشعور السائد ليس استياءً، بل ضعفاً وحيرة.

وبيّن أن الأوروبيين لا يسعون إلى مواجهة مباشرة مع ترامب، بل يحاولون كسب بعض الوقت لإعادة التفكير في خياراتهم، لا سيما إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على تقليص دعمها لكييف، وهو ما سيؤثر تباعاً على الدعم الموجه إلى أوروبا.