غزل المحلة يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
حوادث

إصابة أربعة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم على طريق جمصة

همت الحسينى

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل ونقل أمام  قرية السلسول  على. طريق جمصه الدولي بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل ونقل على طريق جمصة وامام قرية السلسول.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من 
عزه ابراهيم السعيد صالح 51 عاما مصاب      باشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه نزيف بالمخ والبطن 
السعيد صبري السعيد صالح 15عاما 
اشتباه كسر بالذراع الأيمن والكوع الأيمن 
صبري السعيد صابر محمد 45 عاما
 واصابتةوجرح سطحي بالجبهه وسحجات متفرقه بالجسم  ومحمد عوض امين ابراهيم 16عاما وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيمن 
تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
 

الدقهليه حادث جمصة ضباط

