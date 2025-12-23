إصابة أربعة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم على طريق جمصة

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل ونقل أمام قرية السلسول على. طريق جمصه الدولي بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل ونقل على طريق جمصة وامام قرية السلسول.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من

عزه ابراهيم السعيد صالح 51 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه نزيف بالمخ والبطن

السعيد صبري السعيد صالح 15عاما

اشتباه كسر بالذراع الأيمن والكوع الأيمن

صبري السعيد صابر محمد 45 عاما

واصابتةوجرح سطحي بالجبهه وسحجات متفرقه بالجسم ومحمد عوض امين ابراهيم 16عاما وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيمن

تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

