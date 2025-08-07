5 ملايين يورو.. من أعلى لاعب بالدوري المصري في القيمة التسويقية؟

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن أعلى لاعب في القيمة التسويقية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "أعلي قيمة تسويقية حاليا للاعب في الدوري المصري هو "تريزيجيه" ب 5 مليون يورو وفقا لترانسفير ماركت".

وحرص محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي على حضور مران الفريق اليوم، استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بعد غد، السبت، في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري، وسيكون مران اليوم هو الفيصل في اختيار التشكيل الذي سيخوض به المواجهة.

ويفتقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود مروان عطية وأحمد نبيل كوكا للإصابة، بخلاف اللاعبين الذي رحلوا عن الصفوف.

واستقر خوسيه ريبيرو على إجراء تعديل نوعي على التشكيل الذي خاض به مواجهة بتروجت الودية الأخيرة أمام مودرن سبورت، حيث إنه وبناءً على رأي جهازه المعاون سيكون التشكيل الأقرب كل من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وأحمد مصطفى زيزو وتريزيجيه ومحمد شريف.