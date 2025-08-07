أحمد حسن يكشف موعد تحديد مصير دونجا بالزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، مصير اللاعب نبيل عماد دونجا مع نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر “فيسبوك”: “الزمالك يحسم مصير دونجا في يناير المقبل سواء بالتجديد أو الرحيل”.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، عندما يلتقي نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقرر إقامته مساء غد، الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، لتحقيق ضربة بداية قوية، في مواجهة الدوري خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، حتى يحصد أول 3 نقاط، خاصة أن أبناء ميت عقبة هدفهم الفوز باللقب والعودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.