الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

10 قرارات من النيابة.. تفاصيل إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو

بيتر تاتو
بيتر تاتو
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل بيتر ليتو والشهير بيتر تاتو بضمان مالي 10 آلاف جنيه في القضية رقم 6649 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة.

10 قرارات من النيابة.. تفاصيل إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو 

وقال مينا ناجي المحامي بالنقض، محامي المتهم بيتر ليتو، أن النيابة العامة اصدرت عدة قرارات، اولاً : يخلى سبيل المتهم / بيتر  ليتو  اذا سدد ضمانا ماليا قدره عشرة الاف جنيها.

ثانياً: يورد المبلغ المالي وقدرة خمسمائة وعشرون جنيه خزينة المحكمة لحين الفصل في القضية.

ثالثا : يودع مبلغ واحد دولار امريكي بحساب النيابة العامة لدى البنك العربي الافريقي لحين الفصل في القضية.

رابعاً: يرسل محتوي الحرز رقم ۲/۱۲۳ ، ۸ ، ۱۰ الي المركز الوطني للاستعداد لطوارىء الحاسبات والشبكات Eg-Cert لبيان محتواها وعما اذا كانت تحوي صور او مقاطع مصورة او رسائل تتعلق بالقضية محل التحقيق - التعدي علي القيم والمبادئ الأسرية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي على ان يعد تقرير فني بالفحص يعرض علينا فور الانتهاء منه.

خامساً: يرسل حرز الحقن الطبية السرنجات ( الى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي و ذلك لبيان عما اذا كانت تحوي ثمة مواد مخدرة من عدمه و في الحالة الأولي بيان نوعها والجدول المدرجة به

سادساً : يرسل حرز الذاكرة الوميضية الى قسم المساعدات الفنية بإدارة تكنولوجيا المعلومات و ذلك لتفريغ محتواها و بيان عما اذا كان تحوي صور او مقاطع مصورة او رسائل تتعلق بالقضية محل التحقيق - التعدي علي القيم والمبادئ الأسرية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي على ان يعد تقرير فني بالفحص يعرض علينا فور الانتهاء منه .

سابعاً : يكلف احد  الضباط باعادة تحريز عدد ۲ ماكينة سداد فوري و ايداعها مخزن النيابة العامة لدى القسم لحين صدور قرار اخر بشأنها .

ثامناً : يكلف احد الضباط باعادة تحريز محاقن الوشم و كذا الحبارات و انابيب الوان الوشم و كذا حرز الواقي الذكري و ايداعها مخزن النيابة لدى القسم لحين صدور قرار اخر بشأنها .

تاسعا : يتم التحفظ على المحل الخاص بالواقعة الكائن في ٤٦ شارع عبد العزيز الهواري خلف مستشفى فلسطين بمصر الجديدة لحين صدور قرار اخر بشأنه

عاشرا : يستعلم من حي مصر الجديدة عن عما اذا كان قد صدر للمحل الكائن في ٤٦ شارع عبد العزيز الهواري خلف مستشفى فلسطين بمصر الجديدة ثمة تراخيص من عدمه ونوافى بذلك على وجه رسمي.

في تحرك أمني سريع، ألقت قوات الشرطة القبض على صانع المحتوى المعروف بـ"بيتر تاتو"، بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقه، بناءً على بلاغات قانونية تتهمه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى يُخلّ بالآداب العامة ويحرض على الفسق والفجور.

وكان عدد من المحامين قد تقدموا ببلاغات إلى مكتب النائب العام، تتهم "بيتر تاتو" بإنشاء حسابات إلكترونية استخدمها لبث محتوى اعتُبر خادشًا للحياء، ويحض على هدم القيم الدينية والمجتمعية، ما دفع السلطات إلى التحرك الفوري وإلقاء القبض عليه تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.

