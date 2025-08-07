افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم رسميًا يوم 1 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الترتيبات الخاصة بالحدث كانت قد اكتملت بالفعل قبل صدور قرار التأجيل السابق.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن جميع التجهيزات الداخلية داخل المتحف، وكذلك الأعمال في المنطقة المحيطة به، قد انتهت بالكامل، ولا يتبقى سوى بعض الترتيبات اللوجستية المتعلقة بحفل الافتتاح الرسمي.

وأشار إلى أن المتحف بات جاهزًا من كافة النواحي الفنية والإنشائية، وأن افتتاحه يمثل محطة بارزة في مسار الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.

هدية مصر للعالم

ومن جانبها قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير، هدية مصر للعالم كله، وما يمثله من أكبر الصروح الثقافية والحضارية بالعالم لما يضم بين جدرانه التي تُحاكي التاريخ المصري القديم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية لمختلف العصور تروي تاريخ مصر القديم، كأداة لجذب السياح والعمل على تنمية القطاع السياحي بمصر.

وأشارت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الصرح العملاق الذي ينتظره العالم بشغف وترقب، نعتبره إضافة لمُقوّمات الجذب السياحي لمصر ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويً.

وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن موقع المتحف بالقرب من الأهرامات يوفر فرصة مثالية للسياح للاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي، وننتظر أن يخرج إلى العالم بشكل رسمي في صورة تظل عالقة في الاذهان لسنوات، وتكون بالشكل اللائق بافتتاح هذا الصرح السياحي التاريخي.