عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

السعر الجديد لـ Iphone 15 Plus في قطر

iphone 15 Plus
iphone 15 Plus

اذ كنت تفكر في اقتناء جوال iphone مميز بحجم كبير لتجربة مشاهدة ممتعة، سيكون الأفضل لك هو آيفون 15 بلس.

بلغ سعر جوال iphone 15 plus فى قطر لسعة 128 جيجابايت 2970 ريالاً قطرياً، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 3350 ريالاً، وسعة 512 جيجابايت بسعر 3784 ريالاً.

يأتى جوال iphone 15 plus بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 60 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

 

 

iphone 15 Plus

يقدم جوال iphone 15 plus كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال iphone 15 plus بمعالج Apple A16 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

iphone 15 Plus

يمتلك جوال iphone 15 plus بطارية بقوة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c  لأول مرة فى تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال iphone 15 plus في 5 ألوان وهي :الأسود، الأزرق الفاتح، الأصفر الفاتح، الأخضر الفاتح، والوردي.

iPhone آيفون آيفون 15 بلس قطر iPhone 15 Plus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

قرار عاجل بشأن المتهمين بق.تل مسئول عسكري يمني في بولاق الدكرور

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|حساب بايدن على تيك توك يقفز إلى 110 آلاف متابع.. بالفيديو آيفون الفلانتين بـ مليون و860 ألف جنيه مرصع بالذهب والألماس

تعرف على سعر Iphone 13 في قطر

سعر Iphone 12 في الإمارات

عطل فني في فيسبوك على مستوى العالم

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي واتساب.. ومفاجأة كبيرة من آبل لعشاق هواتف آيفون

فئة 5 آلاف جنيه.. موبايل سامسونج ببطارية 5000 مللى أمبير

عملاق هواتف رينو Reno .. أقوى موبايل أوبو Oppo ينافس الكبار

تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي واتساب بشأن الرسوم الجديدة

ترشيحاتنا

السفارة اليمنية تشكر أجهزة الأمن على سرعة ضبط المتهمين بقتل اللواء العبيدي

القباج: الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بمحافظة أسيوط يبلغ 3 مليارات جنيه سنويا

معلومات تهم كل سيدة| صحيفة أمريكية ترصد ظاهرة ضعف عضلات 45% من النساء.. ماذا يحدث؟

يوم تاريخي وحكم صادم ضد المستشار.. الخطيب في الزمالك ومرتضى في المحاكم

مدبولي: توافق بشأن تكوين كيان مؤسسي واحد مسئول عن إحياء القاهرة التراثية

التفاصيل الكاملة لـ مق.تل مسئول عسكري يمني داخل شقة في بولاق الدكرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستوماك .. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالة رياضية

لن تتخيل.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

أول تعليق من إسلام حافظ على شائعة وفاته| خاص

نسمة محجوب تكشف سر ظهورها بأكثر من لوك فى كليب حبيتك

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ