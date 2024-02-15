صحفي فلسطيني يحذر من كارثة إنسانية حال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي رفح |فيديو

أكد الكاتب الصحفي أحمد الآغا، أن اجتياح رفح الذي تبلغ 55 كم سيتسبب في شلال دمــاء ومجــازر وكارثة إنسانية غير مسبوقة، لاسيما أنه يعيش في الكيلو متر الواحد 27 ألف نسمة.

وأضاف “الآغا” في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن خان يونس دمرت بالكامل وأن مجمع ناصر الطبي محاصر على مدار 20 يومًا دون أوكسجين ووقود وكهرباء، فضلاً عن اعتقال عدد كبير من النازحين إلى المستشفى، وانتشار القناصين الإسرائيليين الذين يستهدفون كل من يدخل أو يخرج.

لايوجد أي مشفى أو مركز طبي في رفح يرقى لمعالجة الجرحى

وأوضح أنه لا يوجد أي مشفى أو مركز طبي في رفح يرقى لمعالجة الجرحى ولا يستطيع تحمل أعداد المصابين في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه في حالة وقوع اجتياح بري ستحدث مجازر لاسيما مع انعدام الإمدادات الطبية، وعجز الأدوية والأطباء وانتشار الأوبئة التي زادت بين الأطفال.



