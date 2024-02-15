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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: اصطحاب أردوغان لقرينته إلى مصر رسالة ود موجهة للشعب

زيارة الرئيس التركي
زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته لمصر

قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن اصطحاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لقرينته في زيارته إلى مصر هي رسالة "ود" موجهة للشعب المصرى.

واضافه جمال سلامه خلال حواره حواره مع برنامج 90 دقيقه المذيعه عبر قناه المحور قائلا ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اراد توجيه رساله للشعب المصري بان تركيا تفتح صفحه جديده مع مصر بعد توتر العلاقات لسنوات طويله

وتابع أستاذ العلوم السياسية: أن زيارة الرئيس أردوغان ستفتح آفاق جديدة لحل العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية العالقة بين مصر وتركيا.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ إدارة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرت في سياسة الاحتلال والقتل والمجازر رغم ردود الفعل العالمية.

وأضاف "أردوغان"، "إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من أهم أولوياتنا، ومن تركيا أرسلنا ما يزيد على 31 ألف طن مساعدات، وأقدر دعم الجهات المصرية في هذا الصدد".

الهلال الاحمر المصرى

وتابع الرئيس التركي: "أشكر الهلال الأحمر المصري وكذلك وزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الصدد، وإلى جانب مساعداتنا الإنسانية، استطعنا نقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا، والخبراء يتباحثون فيما بينهم من أجل بناء مستشفى ميداني في قطاع غزة، ونتطلع إلى دعم إخوتنا المصريين في بناء هذا المستشفى الميداني قريبا".

أردوغان إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الهلال الأحمر المصري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصحة المصرية

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