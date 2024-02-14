استشهاد 4 لبنانيين من أسرة واحدة في غارة إسرائيلية على النبطية

استشهد 4 لبنانيين، بينهم امرأتان، وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية نفذها الطيران الحربي، فجر الخميس، على بلدة النبطية جنوبي لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة إن "الغارة الإسرائيلية، التي نفذتها مسيّرة معادية.. استهدفت شفة سكنية في مبنى مجاور لمحطة فلسطين في شارع مرج عيون وسط مدينة النبطية بصاروخ موجه".

وأضافت أن الغارة ذهب ضحيتها 4 أفراد من عائلة من "آل برجاوي" بعد تدمير الشقة وإحداث تصدعات كبيرة في المبنى الآيل للسقوط، إضافة إلى إحداث أضرار فادحة في الأبنية المحيطة والسيارات المتوقفة في الشارع.

وأكدت الوكالة أن "طواقم الإسعاف من كافة الجمعيات الإغاثية والدفاع المدني هرعت للمكان وباشرت رفع الركام، حيث تم انتشال 4 جثث، فيما يستمر البحث عن جثة خامسة قد تكون في الشقة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الدكتور حسن وزني مدير مستشفى النبطية قوله إن جثتي مرأتين وصلتا إلى المستشفى مشوهتين للغاية بحيث يصعب التعرف عليهما، مضيفاً أن 7 آخرين أصيبوا.