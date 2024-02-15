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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يتراجع عن عدم إذاعة مباراته المقبلة أمام الزمالك

الإسماعيلي والزمالك
الإسماعيلي والزمالك

علّق الإعلامي محمد فاروق علي تراجع الإسماعيلي عن عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق: مسلسل كل موسم...الإسماعيلي يتراجع عن عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران أمس الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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