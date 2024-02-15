عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنتها هربت عند صاحبها.. حقيقة شكوى سيدة من ضابط شرطة بدمياط

صدى البلد



 

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء سيدة بقيام أحد رجال الشرطة بالتعدى عليها بالضرب أثناء تواجدها بأحد أقسام الشرطة بدمياط لتحرير محضر بغياب كريمتها عن المنزل. 

بالفحص تبين عدم صحة إدعاءات المذكورة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11 الجارى تقدمت المذكورة (مقيمة بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية) ببلاغ لقسم شرطة ثان دمياط بإدعاء ترك كريمتها (طالبة – 15 عام) لمنزلها وإقامتها طرف (طالب - مقيم بدائرة القسم) تعرفت عليه عن طريق موقع "فيس بوك" منذ تاريخ 2/2، وإتهامها للأخير بتحريض المتغيبة على ذلك، وأنها لم تتقدم ببلاغ بشأن غيابها.

 تم إستهداف منزل المشكو فى حقه وضبطه ، وبرفقته المتغيبة المذكورة التى أقرت تركها سكن والدتها على إثر سوء معاملتها لها وإعتيادها التعدى عليها بالضرب ، وتوجهها طرف المشكو فى حقه وأسرته بإرادتها ولم يصيبها ضرر. 

حاولت المذكورة إستلام كريمتها من القسم دون تحرير محضر بالواقعة لوجود خلافات بينها وبين طليقها "والد المتغيبة" وتم رفض مطلبها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه وتسليم المتغيبة إلى والدتها.

أجهزة وزارة الداخلية أقسام الشرطة التواصل الإجتماعي فيس بوك الضرب النيابة العامة رجال الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

رئيس نادي إنبي: لا يوجد خلاف مع تامر مصطفى بسبب رحيل زياد كمال

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته.. لجنة الفتوى توضح

سيد نيمار في تصريحات نارية: الزمالك بيتحارب.. الناس مش عاوزاه كويس

غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا

21 طائرة و6 سفن.. الصين ترسل تهديدا إلى تايوان |تفاصيل

مصر ترسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى كينيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ