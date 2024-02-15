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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عايز يروح على طريقة عبدالله السعيد.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم بيراميدز

صدى البلد

فجر الاعلامي أبراهيم عبد الجواد مفأجاة بشأن نجم بيراميدز رمضان صبحي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد: هو عايز يروح القلعة البيضاء" 😮 على طريقة عبد الله السعيد.. رمضان صبحي في طريقه للانضمام إلى الزمالك.

 

وكان قد قال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأهلي أغلق الباب تمامًا أمام عودة لاعبه السابق رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء مجددًا.

 

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه على “فيس بوك”: "الأهلي مش هيرجع رمضان صبحي تاني.. ولو عايز يروح نادي جماهيري؛ ينضم للزمالك اللي فاتحله الباب".

يذكر أن رمضان صبحي انضم إلى بيراميدز في عام 2020 بعد رفضه العرض المقدم للاستمرار مع الأهلي.

عبدلله السعيد التعاقد مع رمضان صبحي انتقال رمضان صبحي للزمالك

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