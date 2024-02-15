لبنان.. صفارات الإنذار تدوي بمركز اليونيفيل بالناقورة

دوت صفارات الإنذار بمركز اليونيفيل بالناقورة اللبنانية . وأعلن حزب الله اللبناني أن عناصر المقاومة وعند الساعة 17:55 من بعد ‌‏ظهر يوم الخميس هاجموا ‏ مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وذكر الحزب في بيانه أن ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي رد أولي ‌‏على مجـ زرتي النبطية والصوانة.

وكان جيش الاحتلال شن غارة على النبطية، قرب حي المسلخ وفق المعطيات الأولية، حيث تم استهداف محطة فلسطين مقابل مطعم الريف، مفرق حي المسلخ في النبطية بصاروخين .

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم إغلاق أغلب المؤسسات التعليمية في النبطية ومحيطها، حيث يجري اخلاء المبنى الذي طاله الاعتداء الإسرائيلي.

وأشارت المعلومات الاولية الى سقوط شهداء في العدوان الذي استهدف النبطية.

ومن جانبه أكد وزير الداخلية بسام المولوي أن لبنان لا يستطيع تحمل تبعات أي حرب ونخشى من اقترابها إلى العمق اللبناني.

وبدورها أصدرت محافظة النبطية قرارا بإغلاق المصالح والدوائر في محافظة النبطية اليوم نظراً للأوضاع الأمنية.