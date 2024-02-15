محافظ الغربية: الإعداد لاحتفالية كبرى لانضمام زفتى إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم (GNLC)

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم اجتماعا موسعا لوضع خطة تنفيذية لتنفيذ استراتيجية المحافظة في تحقيق مفهوم التعلم مدى الحياة، وذلك عقب اعلان انضمام مدينة زفتى إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC).

وبدء محافظ الغربية الاجتماع بتوجيه الشكر لكل من شارك في انضمام زفتى لمدن التعلم (GNLC)، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم؛ وذلك تقديرا للجهود المتميزة في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعة للجميع ونتاج للأنشطة التي تمت في مركز زفتى من تنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي والتي ساهمت في تشكيل الوعي الإنساني وبناء مواطن إيجابي وأسرة سليمة قادرة على المشاركة في التنمية والبناء في المحافظة، مشيرا الى البدء في الاعداد والتجهيز لانضمام مدينة زفتى إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC).

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أن استراتيجية المحافظة خلال المرحلة القادمة هي تبيني الاستثمار في البشر والعمل على تنظيم وبناء الأسرة للقضاء على الفقر والجهل والمرض، إلى جانب تكثيف الأنشطة التدريبية وإتاحة المعلومات لكافة الفئات في المجتمع وثقل المهارات وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم مع ضرورة اكتمال منظومة ماكينة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، محو الامية الرقمية لكافة الأفراد، التأسيس المستمر ورفع الكفاءة والصيانة الشاملة للمدارس والوحدات الطبية ومراكز الشباب مع المتابعة المستمرة والتقييم لكافة الأنشطة التي تضمن التعلم مدى الحياة لكل فرد في المجتمع.