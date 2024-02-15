شنط رمضانية بأسعار خيالية وخريطة أماكنها.. تفاصيل

يبحث مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الكثير من عن أسعار السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في ظل الارتفاع المتزايد لاسعار المنتجات المختلفة، وفي ضوء حرص الدولة على توفير السلع فقد أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء معارض اهلا رمضان منتصف الشهر الجاري في عدد من المحافظات.

شوادر وسيارات متنقلة

خصصت الدولة عدد وسائل وطرق يمكن من خلالها توفير السلع للبيت؛ أعلنت وزارة التموين والتجارة أن الحد الأدنى بكل محافظة، 3 معارض رئيسية بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي.

وأشار وزير التموين، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، إلى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإقامة المعارض وتوفير السلع، لافتا إلى مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة، بالاضافة إلى 146 شادر.



8200 طن لحوم و2500 طن فراخ

تعد اللحوم من الوجبات الرئيسية على موائد كل بيت في رمضان، وشكل ارتفاع اسعارها الأيام الماضية متخطية سعر ال 500 جنيها قلق لدى المصريين، لذلك طمأنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية المواطنين حيث ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة، مع طرح 55 ألف طن سكر، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة بالمعارض.



تفاصيل شنط اهلا رمضان وأسعارها

الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أعلن عن تفاصيل محتويات شنطة رمضان، لافتا إلى أن شنطة رمضان تحتوي على بـ6 أصناف أو 10 أصناف بحسب الطلب مع طرح الكوبونات فئة «100،150، 200، 250، 300، 500 جنيه»



و سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض من الشركة القابضة للصناعات الغذائية و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة و500 طن فول معبأ، بالاضافة إلى طرح 65 الف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة، وذلك بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.



وستطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شنطة اهلا رمضان والتى تبدأ بـ6 أصناف وتنتهي بـ10 أصناف (حسب الطلب) والتي تشمل: السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاى والصلصه والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى بالإضافه إلى توفير كوبونات فئة «100،150، 200، 250، 300، 500 جنيه» لمن يرغب شرائها.