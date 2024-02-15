بعد التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.. خطاب جديد لحسن نصر الله

يعتزم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إلقاء خطاب عصر غدا الجمعة في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأنه إحياءً لذكرى القادة الشهداء صانعي مجد الأمّة وقادة النصر المؤزّر، يتحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مهرجان القادة الشهداء الذي يقيمه حزب الله، عند الساعة الثالثة عصر يوم غدٍ الجمعة، في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

ويأتي هذا في ظل التصعيد الجاري بين حزب الله وإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية موسعة ضد جنوب لبنان أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد حزب الله في وقت سابق من اليوم الخميس خلال بيان له أنه استهدف منطقة كريات شمونة بعدد من الصواريخ ردا على مجزرتي النبطية والصوانة.

وقال حزب الله في بيانه إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على مجزرتي النبطية والصوانة استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 21:15 من ‏مساء يوم الخميس 15-02-2024 ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ فلق وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة". ‏

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات موسعة على مناطق في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات ردا على مقتل سيدة إسرائيلية وإصابة سبعة آخرين في قصف صاروخية لحزب الله على شمال إسرائيل أمس الأربعاء.