تشتري iPhone 15 Pro Max ولا سامسونج S24 Ultra| مقارنة كاملة

تشتعل دوماً المنافسة بين آبل وسامسونج في عالم الهواتف الذكية الرائدة “فلاجشيب"، وكل مدى تزداد صعوبة المنافسة بعدما كشف الصانع الكوري عن أحدث ابداعاته Galaxy S24 Ultra، مما يصعب المنافسة على غريمه iPhone 15 Pro Max.

يوفر الهاتفان كل المواصفات التى يبحث عنها مستخدمو الهواتف الرائدة Flagships، وبالتالي قرار شراء أياً منهما في غاية الصعوبة، وفي هذه المقارنة نقدم كل التفاصيل لتسهيل قرارك بشراء الأفضل لإحتياجاتك.

التصميم

iPhone 15 Pro Max

يأتى Galaxy S24 Ultra بشاشة أكبر من آيفون مع مكان مخصص للقلم وشاشة بحواف تجعل المشاهدة مبهرة، بينما يتميز iPhone 15 Pro Max بوزن أخف، ولكن كلا الهاتفين مصنوعين بالكامل من التيتانيوم.

Galaxy S24 Ultra

الشاشة

يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزةقد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

iPhone 15 Pro Max

بينما شاشة Galaxy S24 Ultra بدقة Dynamic LTPO AMOLED 2X، مع درجة وضوح 3320 × 1440 بكسل، كما أنها الأكبر حجماً بقياس 6.8 بوصة، وألوانها بنسبة تباين أكثر تجعلها بألوان زاهية، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Armor.

Galaxy S24 Ultra

الكاميرا

جاء iPhone 15 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

iPhone 15 Pro Max

بينما يتفوق Galaxy S24 Ultra من ناحية التقريب البصري، الذى يتيح لك تقريب كل ما هو بعيد، بفضل مستشعر سامسونج الرئيسي الجديد بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا للتقريب بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة منظار بدقة 10 ميجابكسل، والتقريب البصري حتي 100 مرة، مما يوفر تجربة تصوير مميزة للغاية، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل.

Galaxy S24 Ultra

أما الفيديو فهو بنفس قوة نظيره من آبل، ولكن آيفون 15 برو ماكس يتفوق فى حجم الإضاءة الخاصة بالكاميرا وقت تصوير الفيديو، ولكن الجودة التى ستحصل عليها من عملاق سامسونج ستكون جيدة للغاية.

الأداء

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

iPhone 15 Pro Max

أما سامسونج Galaxy S24 Ultra يأتى بمعالج SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، و للكن الأداء تقريباً هو نفسه بين الهاتفين، ويعمل بنظام أندرويد 13 مع واجهة تشغيل سامسونج الأحدث One UI 6.1.

Galaxy S24 Ultra

لكن من ناحية ذاكرة الوصول العشوائية توفر سامسونج ذاكرة وصول عشوائي رام لهاتفها سعة 12 جيجابايت مقابل 8 جيجابايت لعملاق آبل

البطارية

النتيجة تقريباً متقاربة بين الهاتفين، حيث يقدم سامسونج S24 Ultra البطارية الأقوي وهي بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع حتي 45 وات، وشحن لاسلكي بقوة 15 وات، والشحن العكسي بقوة 4.5 وات.

بينما بطارية iPhone 15 Pro Max جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة.

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max بـ 1199 دولار أمريكي لسعة 256 جيجابايت، ومتوفر بـ 4ألوان هي الأزرق والأسود والأبيض والرصاصي.

iPhone 15 Pro Max

بينما سامسونج جلاكسي S23 Ultra يبداً بسعر 1299 دولار أمريكي لسعة 256 جيجابايت أيضاً، مع خيارات أكثر من الألوان تصل إلى 8 ألوان.