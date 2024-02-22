سعره رخيص في الشتاء.. أرخص تكييف 1.5 حصان في مصر

اذا كنت تريد شراء جهاز مكيف للهواء "التكييف" في توقيت مناسب من أجل الحصول على افضل سعر، يمكنك شراء جهاز من فئة 1.5 حصان بسعر مناسب.

تستطيع شراء مكيف هواء من علامة "فري اير" بقوة 1.5 حصان "بارد" فقط، مقابل سعر 23500 جنيه فقط، وهو سعر مناسب قياساً بأحدث أسعار سوق أجهزة المكيفات حالياً.

أرخص تكييف 1.5 حصان في مصر

أسعار التكيفات

يأتي جهاز تكييف "فري اير" موديل "نيوريلاكس" باللون الأبيض مع شاشة ديجيتال تظهر درجة الحرارة، والذى يقوم بتبريد مساحة من 12 إلى 14 متر مربع، ويقدم خاصتي البلازما كلاستر، والديجيتال.

يتوافر في الجهاز ريموت كنترول سهل الإستخدام للتحكم في درجات حرارة الغرفة، مع شاشة عرض صغيرة، مع وحدة داخلية بتصميم رائع ومميز، كما أنه يحافظ على نظافة البيئة ويستخدم فريون من نوع R410a.