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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل شاومي الشباب بسعر 5000 جنيه

شاومي Redmi 12C
شاومي Redmi 12C

اذا كنت تريد الحصول على هاتف أندرويد من علامة شاومي بسعر تنافسي، مع مواصفات قوية تلبي لك رغباتك لن تجد أفضل من شاومي Redmi 12C.

يأتي هاتف شاومي Redmi 12C بشاشة قياس 6.79 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى، وقارىء بصمة الإصبع فى خلف الهاتف.

شاومي Redmi 12C

يأتى هاتف شاومي Redmi 12C بمعالج Mediatek MT6769Z Helio G85 ثماني النواة بمعمارية تصنيع 12 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.

شاومي Redmi 12C

ولمحبى التصوير يوفر شاومي Redmi 12C كاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 ميجابكسل و 0.08 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يمتلك شاومي Redmi 12C بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، ويمكنك الحصول عليه فى الأزرق والرمادى والأخضر و البنفسجى. 

سعر شاومي Redmi 12C

بلغ سعر شاومي Redmi 12C في مصر حوالي 5149 جنيهاً، ويمكن الحصول عليه باللون الأزرق.

شاومي Redmi 12C شاومي Redmi Redmi 12C أندرويد

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