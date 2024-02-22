عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على قد الإيد.. أرخص موبايل أوبو في مصر

Oppo A17
Oppo A17

توفر علامة أوبو الصينية هاتف مميز للشباب بسعر منافس جداً، وفي نفس الوقت بمواصفات قوية وتصميم أنيق، وهو هاتف Oppo A17.

وفقا لموقع “جي إس إم آرينا” التقني، جاء هاتف أوبو Oppo A17 بشاشة من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية،  مع 3 ألوان هي: الأسود و الأزرق و البرتقالي. 

Oppo A17

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف أوبو Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED  في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A17 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندرويد.

Oppo A17

سعر هاتف أوبو Oppo A17

يتوفر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6490 جنيها مصريا.  

سعر هاتف أوبو Oppo A17
سعر هاتف أوبو Oppo A17 OPPO Oppo A17 أوبو أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

الكيانات الكبرى| مصر تحصد ثمار صفقة تاريخية.. دولارات وفرص عمل

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

موضوعات متعلقة

موبايل سامسونج تفوق على أوبو وشاومى.. مفضل لدى الشباب

أرخص موبايل شاومي بكاميرا 200 ميجابكسل فى مصر

"كنز" دوّر في بيتك أكيد هتلاقيه.. نوكيا 3310 سعره 46 ألف جنيه

أقوى موبايل للشباب من سامسونج بسعر 7999 جنيه فقط

تشتري iPhone 15 Pro Max ولا سامسونج S24 Ultra| مقارنة كاملة

آيفون الغلابة بـ 7777 جنيه فقط

سعره رخيص في الشتاء.. أرخص تكييف 1.5 حصان في مصر

أخبار التكنولوجيا|ZTE تطلق أرخص هاتف قابل للطي ينافس سامسونج.. أسهل طريقة لحل مشكلة حظر حسابات واتساب بسبب GBWhatsApp

ترشيحاتنا

صراع سعودي قطري على المصري.. محمد صلاح يقترب من هذا النادي الموسم الجديد

رضا حجازي رئيسًا لـ امتحانات الثانوية العامة 2024|قرارات عاجلة من التعليم الآن

توقعات الطقس.. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق

لعنة الفراعنة.. زاهي حواس يكشف تفاصيل مرضه

أقوى موبايل سامسونج للشباب بسعر مناسب

دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: أحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب: الذكاء الاصطناعي في الطب يقوم على تغذيته بالمعلومات حول التخصصات والأمراض

شكلها تغير.. يسرا تثير الجدل بأحدث إطلالة

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

فيديو

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ