على قد الإيد.. أرخص موبايل أوبو في مصر

توفر علامة أوبو الصينية هاتف مميز للشباب بسعر منافس جداً، وفي نفس الوقت بمواصفات قوية وتصميم أنيق، وهو هاتف Oppo A17.

وفقا لموقع “جي إس إم آرينا” التقني، جاء هاتف أوبو Oppo A17 بشاشة من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، مع 3 ألوان هي: الأسود و الأزرق و البرتقالي.

Oppo A17

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف أوبو Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A17 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندرويد.

Oppo A17

سعر هاتف أوبو Oppo A17

يتوفر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6490 جنيها مصريا.