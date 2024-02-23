برخص التراب.. فيات 128 بسعر لقطة

اذا كنت تريد اقتناء سيارة بسعر زهيد سيكون الحل الأفضل لك في سوق المستعمل، الذي يوفر لك خيارات عدة بسعر معقول، ومن بين أفضل الترشيحات لمحدودي الدخل سيارة فيات 128 مستعملة، للبيع بسعر 47 ألف جنيه.

وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة الأشهر في مصر “أونلاين”، يوجد هناك سيارة فيات 128 موديل 1979 باللون الأبيض، بسعر 47 ألف جنيه.

فيات 128

تأتى السيارة فيات 128 موديل عام 1979 بمحرك يتكون من 4 أسطوانات "4 سلندر" تبلغ سعته 1100 سي سي، بقوة 47 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 4 سرعات.

فيات 128

يذكر أن المقصورة الداخلية للسيارة فيات 128 موديل 1979 توفر مساحة داخلية جيدة، مع عجلة قيادة تقليدية وعدادات قراءة بسيطة.

فيات 128

وفقاً لمالك السيارة فقد بلغ عداد فيات 128 موديل 1979 أكثر من 250 ألف كيلو متر، كما حصلت على دهانات خارجي كامل للتجديد بفعل مرور الوقت.