نشرة الفن: وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، أبرزها وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل.
وفاء عامر: سأبدأ تصوير مشاهدي في "جودر" بعد الانتهاء من حق عرب
قالت الفنانة وفاء عامر إنها تستعد لبدء تصوير مشاهدها مع ياسر جلال في مسلسل “جودر” الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، بعد تغيير اسمه من “ألف ليلة وليلة”
ليال مصرية سعودية.. تعرف على موعد حفل شيرين عبد الوهاب ومحمد منير في الأوبرا
أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن موعد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي سيقام في دار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات باسم “ليال مصرية سعودية”.
دلع دلع.. شذى حسون تصور 4 كليبات مع بتول عرفة
تواصل النجمة العراقية شذى حسون وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد مع لايف ستايلز ستوديوز، حيث أضيفت مؤخراً أغنية للألبوم بعنوان "دلع دلع" من ضمن ثلاثة أغنيات جديدة، جارى الإنتهاء تماما من كافة تفاصيل هذه الأغانى، إستعدادا لطرحها.
رمضان 2024 | ميرنا نور الدين تكشف عن شخصيتها في مسلسل الحشاشين
شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورا لها داخل كواليس تصوير مسلسل الحشاشين المقرر أن ينافس ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .
فيلم حديقة الحيوان يفوز بتنويه خاص في مهرجان بغداد السينمائي
فاز فيلم التحريك القصير حديقة الحيوان للمخرج طارق ريماوي بـ تنويه خاص من لجنة تحكيم أفلام التحريك في مهرجان بغداد السينمائي الذي انعقد في الفترة من 10 حتى 14 فبراير معلنًا بذلك عن بداية مليئة بالإنجازات لعام 2024، تكمل مسيرة حصده للعديد من الجوائز والنجاحات التي بدأها العام الماضي.