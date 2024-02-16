نشرة الفن: وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، أبرزها وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل.

قالت الفنانة وفاء عامر إنها تستعد لبدء تصوير مشاهدها مع ياسر جلال في مسلسل “جودر” الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، بعد تغيير اسمه من “ألف ليلة وليلة”

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن موعد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي سيقام في دار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات باسم “ليال مصرية سعودية”.

تواصل النجمة العراقية شذى حسون وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد مع لايف ستايلز ستوديوز، حيث أضيفت مؤخراً أغنية للألبوم بعنوان "دلع دلع" من ضمن ثلاثة أغنيات جديدة، جارى الإنتهاء تماما من كافة تفاصيل هذه الأغانى، إستعدادا لطرحها.

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورا لها داخل كواليس تصوير مسلسل الحشاشين المقرر أن ينافس ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

فاز فيلم التحريك القصير حديقة الحيوان للمخرج طارق ريماوي بـ تنويه خاص من لجنة تحكيم أفلام التحريك في مهرجان بغداد السينمائي الذي انعقد في الفترة من 10 حتى 14 فبراير معلنًا بذلك عن بداية مليئة بالإنجازات لعام 2024، تكمل مسيرة حصده للعديد من الجوائز والنجاحات التي بدأها العام الماضي.