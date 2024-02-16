رمضان 2024 | ميرنا نور الدين تكشف عن شخصيتها في مسلسل الحشاشين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورا لها داخل كواليس تصوير مسلسل الحشاشين المقرر أن ينافس ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

وكتبت ميرنا نورالدين عبر حسابها على "انستجرام": دنيا زاد الحشاشين رمضان 2024 توكلنا علي الله"

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.