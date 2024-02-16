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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق فعاليات بطولة البحر الأحمر للصيد

فعاليات بطولة البحر
فعاليات بطولة البحر الأحمر للصيد

انطلقت، فعاليات بطولة البحر الأحمر الدولية للصيد El Gouna IGFA Red Sea Championship»، أول بطولة دولية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي تحتضنها مدينة الجونة على مدار أربعة أيام حتى ١٧ فبراير.

وتشهد مصر أول نسخة دولية من البطولات العالمية لصيد الأسماك في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تأتي تحت مظلة «الاتحاد الدولي لصيد الأسماك The International Game Fish Association»، وينظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الاسماك برئاسة المهندس محمد القداح بالتعاون مع  ريد سي انجلرز Red Sea Anglers برئاسة أحمد ميتكيس وتقام البطولة برعاية وزارة البيئة وهيئة الثروة السمكية ووزارة الشباب والرياضة

ويشارك  فى البطولة ١٣ فريق يمثلون ٧  دول  جنوب أفريقيا وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا  والسعودية ولبنان ومصر.


وتعد من أقوى البطولات حيث أنها تؤهل لبطولة العالم لصيد الأسماك المقرر إقامتها في كوستاريكا العام المقبل، وتضم الجوائز أكثر من 12 جائزة في عدة تصنيفات، منها أكبر سمكة وأفضل صياد وأفضل فريق وتستمر البطولة حتى ١٧ فبراير.

ويتم احتساب المراكز الأولى الفائزة في كل تصنيف للجوائز حسب النقاط للوزن ونوع السمك الذي يتم اصطياده، مثل سمك التونة الدوج توث والانش و سمك البراكودا  وسمك الحصان وسمك بياض سليخ  ، وتطبق خلال البطولة كافة القواعد العالمية للاتحاد الدولي للصيد، منها قاعدة الصيد والإطلاق، وتعني إعادة الأسماك للمياه عقب قياس طولها وتطبق على اسماك  البومبانو وسمك جولدن ترافالي وسمك جرم البياض وسمك ابو شراع .

وأكد المهندس محمد القداح رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو مجلس أمناء IGFA أن هذه البطولة تشهد بداية تعاون مثمر ومستمر مع وزارة البيئة لاستدامة الصيد في البحر الأحمر والحفاظ على البيئة البحرية، بعد نجاح أحمد متكيس في ترسيم حدود الصيد ووضع لوائحه مع وزارة البيئة والهيئة العامة للثروة السمكية.


كما أعرب عن سعادته بإشادة  الفرق الأجنبية بحسن التنظيم ونجاح البطولة خاصة وأن الاتحاد يسعى لتنظيمها من العام الماضي، ووجه الشكر لمدينة الجونة وريد سي انجلرز على كرم الضيافة وتذليل كل العقبات لإقامة البطولة ، مؤكدا ثقته فى المستوى الفني للفرق المصرية المشاركة وتمنى لهم النجاح فى البطولة.

وأوضح أحمد ميتكيس، رئيس ريد سي انجلرز منظم البطولة، أن هدف البطولة وضع مصر على خريطة رياضة صيد الأسماك العالمية، وخلق فرصة عالمية لتشجيع السياحة في مصر من منظور الرياضة والصيد، والترويج للمنطقة كوجهة عالمية لعشاق الصيد، مع التوعية للحفاظ على البيئة والثروة السمكية.

وعبر محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة عن فخره أن تكون الجونة هي الوجهة الأولى لاستضافة البطولة الدولية لرياضة صيد الأسماك التابعة للمنظمة الدولية للصيد لأول مرة في أفريقيا والتي تؤكد أن مدينة الجونة تسير في الاتجاه الصحيح بوضع مصر ومحافظة البحر الأحمر على الخريطة العالمية لاستضافة مثل هذه الفعاليات.

كما أضاف: «استضافة مثل هذه البطولات يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة في خروج البطولات والفعاليات العالمية بصورة مشرفة لمصر، ولذلك نحرص على تطبيق المعايير والمواصفات العالمية، بالإضافة إلى التجديد والتطوير المستمر للمدينة بهدف جذب مختلف فئات السياح. ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين وخاصةً الفرق المصرية وسعداء بحجم المشاركة من الفرق الدولية».

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