بالطو أبيض | جومانا مراد تستمتع ببرودة الشتاء وسط الثلوج

رغم برودة الطقس قررت الفنانة السورية جومانا مراد الاستمتاع بوقتها واللعب وسط الثلوج، بإطلالة شتوية مميزة في لبنان.

ونشرت جومانا مراد صورا عبر حسابها على "انستجرام" ظهرت فيها وسط الثلوج باطلالة شتوية مميزة مرتدية بـ "بالطو أبيض، وقبعة سوداء"، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة"، البوستر التشويقي له؛ استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2024.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

مسلسل عتبات البهجة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د. مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، وهو عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.