بحماية أمنية..نجل نتنياهو يهرب من الحرب ويستجم في ميامي مع أصدقائه|شاهد

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الخميس، لقطات مصورة ليائير نتنياهو نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع في فلوريدا بصحبة أصدقائه في حماية قوات أمن من الاحـتلال، وسط غضب كبير بين عناصر جيش الاحتلال الذين تم طلبهم وقطعوا دراستهم إجازتهم حول العالم للمشاركة في العدوان على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن نجل نتنياهو يختبئ في شقّة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية ويدفع 5 آلاف دولار شهريًا بدل إيجارها، ويحميه حراس شخصيون من الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، مشيرةً إلى أنه يعيش حياة البذخ بينما يضع مئات الآلاف من جنود الاحتلال حياتهم على المحك.

ونشرت الصحيفة البريطانية صورًا ظهر فيها يائير يحتسي المشروبات وهو يستجم مع أصدقائه .

وقالت الصحيفة إن نجل نتنياهو “المدلل” مؤهل للخدمة في الاحتياط حتّى يبلغ الأربعين من عمره، لكنّه اختار بدلاً من ذلك الاختباء في شاطئ هالانديل خارج ميامي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن يائير يخضع لحراسة على مدار الساعة من قبل عميلين مسلّحين من جهاز الأمن الإسرائيلي “شين بيت” يرافقانه إلى صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة وعندما يغادر المبنى الشاهق.