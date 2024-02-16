ظهور لافت لـ جورجينا بدون ماكياج

شاركت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها بأحدث إطلالاتها العفوية والبسيطة لتخطف الأضواء وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت جورجينا بإطلالة عفوية، جذابة ببساطة الطبيعة، إذ ارتدت تي شيرت باللون الأزرق نسقت عليه جيب طويل صممت من قماش ناعم باللون البرتقالي والاحمر.

واختارت جورجينا ترك خصلات شعرها الأسود منسدلة للخلف بشكل ذيل الحصان وحرصت أن تبرز سحر ملامحها وصفاء بشرتها بدون مكياج لتكتفي باللون الوردي في الشفاه.

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وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب.

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام 2017 من أم بديلة أيضا.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.