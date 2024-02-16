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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة أسعار سجائر كليوباترا والبوكس ومونديال وفايسروي غدا

صدى البلد

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في اجتماعه، أمس الخميس، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الأخرى من الدخان، على أن تطبق الزيادة بدءاً من السبت 17 فبراير.

وزادت أسعار السجائر 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا بأنواعها ليصبح سعر البيع للمستهلك ٣٠ جنيها العبوة الـ ٢٠ سيجارة، وهي نسبة طفيفة مقارنة بالزيادة الضخمة في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام.

وجاءت الأسعار الجديدة للسجائر كالتالي:

سعر الكليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) 22 جنيهًا

سعر كليوباترا بأنواعها المختلفة 30 جنيهاً

سعر مونديال، بلمونت، بوسطون 30 جنيهاً

أسعار السجائر فايسروي/بال مال 50 جنيهًا

بالإضافة إلى رفع باقي المنتجات من المعسل والسيجار ودخان الشعر، والغليون، حيث تم رفع أسعارهم بنسب مختلفة.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المضطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الشهور الماضية، وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك، مشددًا على ضرورة تأكد المستهلك من سعر العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) للتعرف على السعر الرسمي.

نبذة عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

"الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الاوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.

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