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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشبة مهملة في المطبخ الشرقي تحسن الذاكرة وتعالج الأمراض

الطهى
الطهى

يعد إكليل الجبل المعروف باسم الروزماري من النباتات التى لا تستخدم بشكل أساسي فى الوصفات المصرية والشرقية وعادة ما يتم إضافته فى عدد قليل جدا من الأطباق التى تكن فى الأغلب غربية.

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يساعد إكليل الجبل فى الوقاية من مشكلات صحية عديدة بل وعلاجها فعلى سبيل المثال عند تناوله عن طريق الفم يساعد فى تحسين الهضم والبشرة وعلاج تساقط الشعر وعلاج التوترالضغط المرتفع.

فيما يلي بعض فوائد إكليل الجبل ووفقا لما جاء فى موقع تايمز أوف إنديا:

اكليل الجبل
اكليل الجبل

مضاد للأكسدة: يحتوي إكليل الجبل على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.
مضاد للالتهابات: يساعد إكليل الجبل في تقليل الالتهابات في الجسم.
محسن للذاكرة: أظهرت الدراسات أن إكليل الجبل يمكن أن يحسن الذاكرة والأداء المعرفي.
مضاد للسرطان: تشير بعض الدراسات إلى أن إكليل الجبل قد يساعد في الوقاية من السرطان.
معزز للصحة العامة: يمكن أن يساعد إكليل الجبل في تحسين الهضم وتعزيز جهاز المناعة وتقوية العظام.

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