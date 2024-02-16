قرارته معيبة.. وزير الدفاع الإسرائيلي ينتقد نتنياهو وتعامله مع مفاوضات الرهائن

خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الليلة الماضية، أعرب وزير الدفاع يوآف جالانت والوزيران البارزان بيني غانتس وغادي آيزنكوت عن استيائهم من تعامل رئيس الوزراء نتنياهو الأخير مع المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن الرهائن، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر ابلغا موقع أكسيوس.

وبحسب ما ورد واجه الثلاثي نتنياهو، زاعمين أن عملية اتخاذ القرار في الأيام الأخيرة بشأن الرهائن كانت معيبة.

قال غانتس إن مجلس الوزراء الأمني هو الذي سمح لفريق التفاوض بإجراء المحادثات، وبالتالي يجب تقديم التقارير حول المفاوضات إلى مجلس الوزراء الأمني، وليس فقط لرئيس الوزراء.