الفلتر زاد 400%.. الشرقية للدخان تفجر مفاجأة عن أسعار السجائر

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، تفاصيل رفع أسعار السجائر في السوق المحلي، مشيرا إلى أن معظم مستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة.



وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ زيادة طفيفية على علبة السجائر تصل إلى 3 جنيهات للعلبة الواحدة، متابعا أن الإنتاج يكفي البلاد والمدخنين في مصر.

وتابع هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، أن المنتج موجود في كل مكان في مصر ويتم بيع علبة السجائر في كل ربوع البلاد، وسعر علبة السجائر من الشركة بشكل رسمي 30 جنيها، وفلتر السيجارة زاد بنسبة 400%.

