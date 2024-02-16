أستاذ اقتصاد: نحتاج سياسة نقدية انكماشية ومالية توسعية

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، انه يجب توفير الدولار في المصارف الرسمية للقضاء على السوق السوداء.

وأضافت عالية المهدي، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد عن تحرير سعر الصرف قائلة:" السعر التحكمي للدولار قرار خاطئ، وتحرير الجنيه أمام الدولار له مخاطر ولكنه أمر طبيعي، ونحتاج توفير العملات الأجنبية في البنوك قبل التحرير.

تحويلات المصريين

وتابعت: نحتاج تحويلات المصريين في الخارج من خلال تقديم معاملات تفضيلية عن السعر الرسمي للدولار، خاصة أنها انخفضت 15 مليار دولار.

ولفتت إلى أن معدل التضخم مرتفع وخاصة في السلع الغذائية، ووصلت نسبة التضخم لأكثر من 70%.

واستكملت الدكتورة عالية المهدي:نحتاج سياسة نقدية انكماشية وسياسة مالية توسعية وحد من الإنفاق الحكومي.