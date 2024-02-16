محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا بشأن رفح

رفضت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر اليوم الجمعة، طلبا مستعجلا قدمته جنوب إفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في ظل التلويح بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وجاء في قرار العدل الدولية، أن "التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف"، مشيرة إلى أن "الوضع الخطير في غزة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 يناير 2024".

وأضافت العدل الدولية أن "إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان سلامة الفلسطينيين في غزة".

ونص قرار المحكمة على أن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير، والذي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي الأمر إعلان إجراءات إضافية".