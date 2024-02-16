شعبة المستوردين تحذر: صفحات مشبوهة تنصب على المواطنين ببيع سلع بأسعار خيالية

حذر متى بشاي، رئيس لجنة التجارة والتموين بشعبة المستوردين، من طرق النصب من خلال الصفحات المشبوهة على السوشيال ميديا التي تدعي توفير أرز وسكر مستورد بأسعار خيالية.



وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة والتموين بشعبة المستوردين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "هناك بعض الأشخاص ضعيفي النفوس يستغلون وجود الأزمة واحتياج الناس إلى بنود أساسية في حياتها وينشئون صفحات مشبوهة للنصب على المواطنين".

وتابع: "هدفنا المواطن والتاجر نحذر الجميع بعدم الانسياق خلف الشائعات وشراء منتجات وهمية.. هذه الصفحات تعطي أسعار مغرية مقابل إرسال أموال أولا وفي النهاية لا يوجد شيء والموضوع كله نصب".

وأضاف: "الشائعات كثيرة خاصة في ظل وجود أزمات.. مبادرات الدولة والشوادر السلعية تقف مع المواطنين لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. السكر متوفر في الأسواق، والحكومة كفت ووفت على قدر استطاعتها".