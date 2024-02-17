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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة جديدة للفريق.. إصابة نجم الأهلي وغيابه عن الملاعب 5 أسابيع

الأهلي
الأهلي

يخضع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعملية تنظيف في الركبة خلال الأيام المقبلة بعد إصابته في الركبة.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أليو ديانج يغيب عن الأهلي لمده 5 أسابيع بسبب إجراء جراحه تنظيف في الركبة".

‏كان أليو ديانج لاعب الأهلي قد تعرض لكدمة شديدة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته المقبلة في منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره ميدياما الغاني، المقرر إقامته في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية في الثالث والعشرين من فبراير الجاري.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الثلاثاء موعدا للسفر إلي غانا لمواجهة ميدياما الغاني الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

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