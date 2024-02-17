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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحيى السنوار|رئيس المخابرات الإسرائيلية يكشف معلومات عن زعيم حماس ذي الأعين القاتلة

صدى البلد

في تقرير حصري لجورج جريلز، نشرته صنداي تايمز، يسلط مدير التحقيقات السابق في الشاباك، مايكل كوبي، الضوء على زعيم حماس المراوغ يحيى السنوار، ويقدم معلومات نادرة عن شخصيته وأفعاله.

ويصف كوبي، الذي أمضى أكثر من 150 ساعة في استجواب السنوار منذ أكثر من 30 عامًا، زعيم حماس بأنه شخصية هائلة ذات "أعين قاتلة" والتزام ثابت بقضيته.. ترك تحدي السنوار أثناء الاستجواب انطباعًا دائمًا لدى كوبي، الذي يتذكر تفضيل السني الشاب للاستشهاد على التعاون مع آسريه.

ويُنظر إلى السنوار الآن باعتباره العقل المدبر وراء الهجمات الأخيرة والشخص الأول المطلوب في إسرائيل، ولا يزال طليقًا على الرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها القوات الإسرائيلية للقبض عليه.. وشدّد كوبي على أهمية تقديم السنوار إلى العدالة، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين.

تتميز رحلة السنوار من السجن إلى القيادة داخل حماس بعلاقة معقدة مع إسرائيل.. وبعد إطلاق سراحه من السجن عام 2011 كجزء من صفقة تبادل أسرى، يسلط صعود السنوار إلى الصدارة داخل حماس الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات الإسرائيلية في مكافحة الجماعات المسلحة العاملة في غزة.

يقدم منظور كوبي لمحة عن أيديولوجية السنوار وتكتيكاته، ويصوره كشخصية محسوبة وعنيدة تحظى بالاحترام داخل منظمته.. إن تحالفات السنوار الإستراتيجية مع إيران وحزب الله، إلى جانب دوره في توسيع قدرات حماس العسكرية، تشكل تحديات كبيرة لقوات الأمن الإسرائيلية.

ومع استمرار السنوار في التهرب من القبض عليه، تواجه السلطات الإسرائيلية قرارات صعبة.. ويدعو كوبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، مشيراً إلى أن القبض على السنوار قد لا يكون في مصلحة إسرائيل نظراً للمخاطر التي تنطوي عليها.

 

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