برلماني : نقص حاد في الأطباء البيطريين بالمجـ ازر .. فيديو

قال النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، إن هناك نقص حاد في الأطباء البيطريين بالمجازر.

وأضاف النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "لدينا مشكلة كبيرة في الثروة الحيوانية والداجنة"، لافتا: "خاطبنا نقابة البيطريين لأنه منذ عام 1994 لم يتم تعيين أي أحد في مجال الطب البيطري داخل أماكن تواجدهم".

وأوضح النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب،: "وقف تعيين خريجي كليات الطب البيطري سيؤدي إلى خلو المجازر من الأطباء وكذلك الوحدات البيطرية ومزارع الدواجن"، متابعا: "أنا حزين جدا لعدم استغلال هذا النوع من الخريجين".

واسترسل النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب،: "الرئيس السيسي لا يكل ولا ينام لكي تخرج الدولة المصرية من الأزمة الحالية".