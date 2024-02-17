البرهان: لا مجال للحديث مع الدعم السريع إلا بعد الحرب

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أنه لا مجال للحديث مع قوات الدعم السريع إلا بعد انتهاء الحرب.

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال البرهان إن معركة الكرامة مستمرة حتي دحر هذا التمرد ومن عاونهم نهائياً.

وشدد لدي مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثالثة مشاه شندى ضمن زياراته للوحدات العسكرية، على أن القوات المسلحة لن تترك السلاح إلا بعد القضاء على المتمردين.

ودعا البرهان القوات المتمردة للاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم، مضيفًا "طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة".