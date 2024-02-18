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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 18 فبراير 2024: اتخذ قرارات مالية

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 18 فبراير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 18 فبراير 2024

علاقتك الشخصية جيدة والنجاح المهني يفتح لك المزيد من الفرص للنمو، اتخذ قرارات مالية ذكية اليوم، لن تزعجك أي مشكلة صحية كبيرة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

قد لا تسير بعض علاقات الحب بسلاسة كما هو متوقع، كن دبلوماسياً أثناء وجود الخلافات. لا تسحب العائلة إلى معاركك إذا كان لديك أي منها، يعد العشاء الرومانسي أو الهدية المفاجئة طريقة سهلة لتقوية العلاقة. 

توقعات برج الثور صحيا

ستكون هناك مشاكل بسيطة بما في ذلك الألم في المفاصل، ومع ذلك، فإن حياتك الروتينية لن تتأثر، تجنب الأطعمة الغنية بالزيوت والشحوم، وبدلاً من ذلك، املأ الطبق بالخضار الورقية والفواكه. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

لا تفقد أعصابك في مكان العمل، يجب على المحامين والقضاة والعلماء والمهندسين المعماريين والأطباء والممرضين والطهاة والإعلاميين والرسامين والأكاديميين توخي الحذر لأن سياسات المكتب ستكون أقوى اليوم، مما يؤثر على حياتهم المهنية. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

على الرغم من العوائق الطفيفة في جمع الأموال لمتطلبات العمل، فإن وضعك المالي سيكون سليمًا، ستتم الموافقة على القرض البنكي اليوم، النصف الثاني من اليوم مناسب لشراء الأجهزة الإلكترونية وإكسسوارات الموضة.

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