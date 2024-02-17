الأونروا: الفلسطينيون أكلوا الأعلاف وورق الشجر ولم يبق شيئا لتناوله

قال عدنان أبو حسنة المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، إن هناك نقصا في الموارد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية، موضحا أن حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية يتراجع في ظل عدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بدخول الشاحنات والقليل من المساعدات.



ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إلى تراجع حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي الصهيوني، مؤكدا أن المنظومة الإنسانية في قطاع غزة على وشك الانهيار.

الأمراض الجلدية



وحذر من انتشار الأمراض بشكل كبير والمتمثل في الأمراض الجلدية والمعوية والالتهابات الصدرية والتهاب السحايا، منوها إلى ضرورة إيجاد حل في عدم توصيل المساعدات المعرقلة من جانب الكيان الصهيوني.



وأشار إلى عدم وجود مياه ولا طعام، داخل القطاع معقبا: "الفلسطينيون أكلوا الأعلاف وورق الشجر ولم يبق شيئا لتناوله والأوضاع خطيرة ومتدهورة جدا".