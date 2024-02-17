طرح برومو مسلسل فراولة لـ نيللي كريم.. فيديو

روجت نيللي كريم، عن مسلسلها الجديد التي تشارك به في رمضان المقبل 2024، والذي يحمل اسم "فراولة"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت نيللي كريم فيديو برومو من المسلسل، وكتبت: "إن شاء الله في رمضان.. يارب يعجبكم ويديكم طاقة إيجابية اللي كلنا محتاجنها".

https://www.instagram.com/reel/C3dPlkHMgrY/?igsh=MnpxYWo5ZmdxdTF2

تدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنه حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.