أقل سعر لـ الدولار اليوم 18-2-2024

ثبت أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع مع بداية تعاملات اليوم الأحد 18-2-2024؛ للأسبوع الثالث علي التوالي.



وجاء أدني سعر دولار في 3 بنوك حكومية منها “مصر والتنمية الصناعية والأهلي المصري”.



استقرار السعر

واستقر سعر الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه دون أي تغيير علي مدار الأسابيع السابقة داخل الجهاز المصرفي البالغ عدده 39 بنكا حكوميا وخاصا.

سعر البنك المركزي



وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع

ثاني أعلي سعر



سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

أعلي سعر



وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر بنوك القطاع الخاص



وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص من بينها " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، مصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الإسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الإمارات دبي الوطني".



ارتفاع النقود في البنك المركزي

ارتفع جملة النقد المتداول خارج البنك المركزي إلي 1.101 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي بعد أن وصلت لـ 1.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له بعد أن سجل 1.06 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.

قال تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري إن ودائع البنوك بالعملة المحلية قد بلغ 483.8 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 509.951 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ535.53 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت جملة نقود الإحتياطي لـ 1.6 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.581 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ1.6 تريليون جنيه في أغسطس 2023

وصل صافي الأصول المحلية ضمن نقود الإحتياطي حوالي 1.93 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقال 1.9 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.89 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

تضمنت تلك الأصول صافي المطوبات من الحكومة والتي سجلت حوالي 1.8 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.73 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس السنة ومقارنة بـ1.94 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

شملت بنود " الأوراق المالية والتسهيلات الإئتمانية والودائع".



طرح ودائع بفائدة ثابتة



وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري طرح ودائع ذات عائد ثابت لمدة 7 أيام بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 21.75%.

كشف الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري عن وصول جملة المزايدات التي تم تقديمها بقيمة اقتربت من 1.4 تريليون جنيه بإجمالي عروض تبلغ 27 عرضا.

وصل إجمالي قيمة المزايدة التي تم قبولها بـ150 مليار جنيه بمعدل تخصيص نسبته 10.36% شمل 27 مزايدة.

وأعلن البنك المركزي الإثنين عن إصداره ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، وكذلك تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها حال عدم الالتزام بها.

أكد البنك ايقاف استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج وخاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة في أثناء التواجد بالخارج خلال فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام:

– إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

- تلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقًا للمنصة.

- عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة، أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها.

مع مراعاة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة وقبل إيقاف البطاقات.